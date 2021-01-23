«Маски сброшены»: Госдеп США пообещал прикрытие Байдена протестующим в России

Джо Байден и Камала Харрис не постеснялись поддержать незаконные митинги в РФ, а протесты в США осудили. С чего бы это?

Администрация президента США Джо Байдена и вице-президент Камалы Харрис поддержали несанкционированные митинги в России, назвав задержание Алексея Навального «оскорблением» россиян. Об этом объявили в официальном Twitter-аккаунте Госдепартамента США.

.@usosce: Нападки Кремля на Навального – это не только грубое нарушение прав человека, но и оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос был услышан. Администрация Байдена и Харрис поддержит всех, кто выступает за демократию и всеобщие права.https://t.co/CjQ6qJolsF pic.twitter.com/eHU6Sp5oyK — США по-русски (@USApoRusski) January 23, 2021

23 января в некоторых городах России начались незаконные протесты, организованные Навальным и его сторонниками. По оценкам МВД, в Москве на акцию вышло около четырех тысяч человек, среди них много подростков и молодых родителей с грудными детьми.

Политика двуличия

Напомним, после массового митинга сторонников экс-президента США Дональда Трампа у здания капитолия 6 января Конгресс США инициировал возбуждение как минимум 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

Протестующие выступали против итогов президентских выборов, которые, по их утверждению, были сфальсифицированы посредством беспрецедентного «голосования по почте», на котором настояли демократы. Некоторые из митингующих ворвались в здание капитолия, четверо погибли — двое из них были застрелены полицейскими.

Опасаясь стихийных митингов во время инаугурации Байдена 20 января, в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации, а на охрану церемонии бросили 15 тысяч солдат Нацгвардии США, не считая сотрудников ФБР и ЦРУ.

Американские власти уничтожают в своей стране любое инакомыслие, при этом поддерживая несанкционированные митинги в России — это лицемерие и двуличная политика, отмечает блогер и глава отдела по работе с депутатскими объединениями МГРО партии «Единая Россия» Эрнест Макаренко.

«Оскорбление народов России — проявление такой «поддержки» американской стороной, а не задержание Навального. Они не скрывают своих «боевых» действий против России и этим заявлением только подтвердили, что они управляют самим Навальным, как марионеткой. Враг давно сбросил маски и показал, что его задача — разрушить Россию», — поделился Макаренко мнением с «Политикой Сегодня».

В США нет демократии, как и желания улучшить жизнь россиян. Политические элиты Соединенных Штатов используют пропагандистские приемы, известные с давних пор: США уже давно «перещеголяли» нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса во лжи, считает политик.

«От властей США не звучит ни слова правды по отношению к России. И внутри своей страны у них тоже правды нет, они уничтожают любое инакомыслие, которое идет вразрез установкам их властителей. Это не президент, не Конгресс США, это финансовые структуры, которые пытаются поднять под себя весь мир и выстроить Россию в нужном русле», — говорит Макаренко.

Очевидно, что Вашингтон не волнует российская демократия или благополучие российских граждан, подчеркивает Макаренко. Штатам важно «подчинить нашу жизнь их финансовым и политическим интересам» — Россия мешает американской диктатуре как одна из немногих стран, которые выделяются из той идеологии, «под которую США сейчас строят весь мир», заключает политик.

Ранее в Госдуме РФ объяснили, почему в несанкционированных протестах во Владивостоке участвуют дети.