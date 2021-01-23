Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в 79 лет

Директор Московского зоопарка Владимир Спицин ушел из жизни 22 января, сообщает пресс-служба учреждения.

Директор Московского зоопарка Владимир Спицин ушел из жизни 22 января, сообщает пресс-служба учреждения.

О смерти президента Московского зоопарка Владимира Владимировича Спицина — президента ЕАРАЗА, председателя Совета по координации деятельности зоопарков РФ стало известно накануне.

"Он был истинно "зоопарковским человеком"", — отмечено в сообщении зоопарка.

Коллеги вспоминают о Спицине, как о прагматике, который не боялся непростых решений, был тружеником, не жалеющим себя, и заботился о других.