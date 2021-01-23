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14:36   23 Января 2021
Общество

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в 79 лет

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер в 79 лет

Директор Московского зоопарка Владимир Спицин ушел из жизни 22 января, сообщает  пресс-служба учреждения.

О смерти президента Московского зоопарка Владимира Владимировича Спицина — президента ЕАРАЗА, председателя Совета по координации деятельности зоопарков РФ стало известно накануне.

"Он был истинно "зоопарковским человеком"", — отмечено в сообщении зоопарка.

Коллеги вспоминают о Спицине, как о прагматике, который не боялся непростых решений, был тружеником, не жалеющим себя, и заботился о других.

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