Переболевшим COVID-19 россиянам посоветовали воздержаться от прививки

Россияне, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа, могут не ставить прививку от COVID-19, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Россияне, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа, могут не ставить прививку от COVID-19, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Даже в случае снижения антител к коронавирусу до нулевого уровня, вакцину делать не обязательно. Голикова советует в такой ситуации проверить данные клеточного иммунитета.

Вице-премьер подчеркнула: случаи вторичного заболевания COVID-19 в России — единичны. Причиной их выявления могли стать врачебная ошибка в постановке диагноза или ложно-положительный тест при первом заражении коронавирусом.