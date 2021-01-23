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14:34   23 Января 2021
Общество

Переболевшим COVID-19 россиянам посоветовали воздержаться от прививки

Переболевшим COVID-19 россиянам посоветовали воздержаться от прививки

Россияне, излечившиеся от коронавирусной инфекции нового типа, могут не ставить прививку от COVID-19, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Даже в случае снижения антител к коронавирусу до нулевого уровня, вакцину делать не обязательно. Голикова советует в такой ситуации проверить данные клеточного иммунитета.

Вице-премьер подчеркнула: случаи вторичного заболевания COVID-19 в России — единичны. Причиной их выявления могли стать врачебная ошибка в постановке диагноза или ложно-положительный тест при первом заражении коронавирусом.

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#вакцинация #иммунитет #прививка #голикова #коронавирус

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