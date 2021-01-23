Участники незаконной акции в центре Москвы напали на полицейских
Сотрудники столичной полиции подверглись нападению со стороны протестующих на несанкционированном митинге на Пушкинской площади.
Очевидцы сообщают, что с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет, а другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Кроме того, время от времени собравшиеся создают толпу и давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных.
Несмотря на широкую и агрессивную агитацию в социальных сетях и СМИ, на незаконных митингах, проходящих в столице и других городах России, собралось небольшое количество россиян. Так, на несогласованную акцию в Хабаровске пришло всего около 250 человек.
Напомним, что россияне были заранее предупреждены сотрудниками МВД и представителями власти об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. На несанкционированных митингах были замечены несовершеннолетние и дети, пришедшие как сами по себе, так и вместе с родителями. Полиция работает вежливо и без необходимости не применяет силу.