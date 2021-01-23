Участники незаконной акции в центре Москвы напали на полицейских

Сотрудники столичной полиции подверглись нападению со стороны протестующих на несанкционированном митинге на Пушкинской площади.

Сотрудники столичной полиции подверглись нападению со стороны протестующих на несанкционированном митинге на Пушкинской площади.

Очевидцы сообщают, что с девушки-полицейского попытались сорвать бронежилет, а другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Кроме того, время от времени собравшиеся создают толпу и давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных.

Несмотря на широкую и агрессивную агитацию в социальных сетях и СМИ, на незаконных митингах, проходящих в столице и других городах России, собралось небольшое количество россиян. Так, на несогласованную акцию в Хабаровске пришло всего около 250 человек.

Напомним, что россияне были заранее предупреждены сотрудниками МВД и представителями власти об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. На несанкционированных митингах были замечены несовершеннолетние и дети, пришедшие как сами по себе, так и вместе с родителями. Полиция работает вежливо и без необходимости не применяет силу.