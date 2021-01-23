Любовь Соболь задержали на Пушкинской площади Москвы

Юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь задержали в Москве во время митинга в поддержку блогера Алексея Навального.

Юриста признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь задержали в Москве во время митинга в поддержку блогера Алексея Навального.

Известно, что Соболь задержали во время интервью, которое она давала на Пушкинской площади. Предположительно, Соболь задержана за нарушение правил организации и проведения митингов по статье 20.2 КоАП РФ. Это может стать вторым задержанием в 2021 году по указанной статье, что является предпосылкой для возбуждения уголовного дела, пишет ФАН.

Накануне Савеловский районный суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за призывы к участию в незаконных митингах. Соратница Навального признана судом виновной в повторном нарушении правил массовых акций.