Депутат новосибирского горсовета арестован за призыв к незаконному митингу

Новосибирский суд арестовал на 28 суток депутата горсовета Сергея Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

Новосибирский суд арестовал на 28 суток депутата горсовета Сергея Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

Парламентарий был задержан 22 января. Также арестована помощница депутата Елена Носковец.

Суд признал Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании").