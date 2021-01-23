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14:12   23 Января 2021
Происшествия

Депутат новосибирского горсовета арестован за призыв к незаконному митингу

Депутат новосибирского горсовета арестован за призыв к незаконному митингу

Новосибирский суд арестовал на 28 суток депутата горсовета Сергея Бойко за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

Парламентарий был задержан 22 января. Также арестована помощница депутата Елена Носковец.

Суд признал Бойко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ ("Повторное участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании").

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