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14:03   23 Января 2021
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве

Задержаны подозреваемые в убийстве жениха и его брата на свадьбе в Москве

Сотрудники полиции провели задержание двух подозреваемых в убийстве двух людей в Новой Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел в одном из клубов в Новой Москве, где отмечалось свадебное торжество. По неофициальным данным, один из гостей выстрелил из пистолета в жениха и его брата, которые в итоге умерли. Причиной случившегося назван бытовой конфликт.

В настоящее время мужчин проверяют на причастность к данному преступлению, отметил собеседник ТАСС. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц") и ст. 222 УК РФ("Незаконное хранение оружия").

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