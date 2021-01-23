Опубликовано видео незаконного митинга в Иркутске

Порядка тысячи жителей Иркутска вышли на незаконный митинг, организованный сторонниками блогера Алексея Навального.

Порядка тысячи жителей Иркутска вышли на незаконный митинг, организованный сторонниками блогера Алексея Навального.

Как передают местные СМИ, протестующие прошли колонной от улицы Урицкого до здания правительства. Как сообщили журналисты, некоторые участники несогласованного митинга пришли без масок. Правоохранители задержали координатора шествия Сергея Беспалов за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга.

Как отметили власти Иркутска, акция с городской администрацией согласована не была, так как в городе сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Ранее МВД и Генпрокуратура сообщили, что будут привлекать к ответственности за призывы к участию в незаконных массовых акциях. Каждый факт провокационных действий на незаконных мероприятиях будет расследован, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.