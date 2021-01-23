МВД РФ предупредило участников незаконных митингов об опасности провокаций

Сотрудники правоохранительных органов обратились к участникам несанкционированных митингов с предупреждением о правовой ответственности за провокационные действия в адрес полиции.

Сотрудники правоохранительных органов обратились к участникам несанкционированных митингов с предупреждением о правовой ответственности за провокационные действия в адрес полиции.

Стражи порядка заявили, что любые провокации в адрес правоохранителей, осуществляющих охрану общественного порядка, или неподчинения их законным требованиям будут отдельно расследованы и получат соответствующую правовую оценку. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке провокатор напал на сотрудника полиции во время незаконной общественной акции.

Несмотря на широкую агитацию в социальных сетях и СМИ, на незаконных митингах, проходящих в столице и других городах России, собралось небольшое количество россиян. Так, на несогласованную акцию в Хабаровске пришло всего около 250 человек.

Напомним, что россияне были заранее предупреждены сотрудниками МВД и представителями власти об ответственности за участие в незаконных акциях протеста. На несанкционированных митингах были замечены несовершеннолетние и дети, пришедшие как сами по себе, так и вместе с родителями. Полиция работает вежливо и без необходимости не применяет силу.