Пушков не ждет отмены санкций по "СП-2" после назначения Лашета на пост главы ХДС

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание нового председателя немецкой политической фракции ХДС Армина Лашета.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на избрание нового председателя немецкой политической фракции ХДС Армина Лашета.

По его словам, не стоит ждать от Лашета резких изменений в политических взглядах партии.

"Но можно ожидать взвешенного подхода и ориентации на максимальный консенсус внутри ХДС. Его первые заявления идут в этом направлении", — написал Пушков в личном Telergam-канале.

Ранее избранный на партийное место Ангелы Меркель глава немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет прокомментировал строительство газопровода "Северный поток — 2". По его словам, ситуация вокруг блогера Алексея Навального не должна повлиять на реализацию энергетического проекта, в котором заинтересована вся Европа.