"Зря вышли": депутат Госдумы РФ осудил участие детей в незаконных акциях

Незаконные акции протеста в поддержку главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального начались на Дальнем Востоке. Об этом высказался депутат Госдумы РФ Евгений Марченко.

Незаконные акции протеста в поддержку главы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального начались на Дальнем Востоке. Об этом высказался депутат Госдумы РФ Евгений Марченко.

Парламентарий в беседе с Nation News подтвердил негативное отношение к несанкционированным мероприятиям. Марченко уверен в необходимости ужесточить наказание за привлечение детей к участию в подобных акциях. Депутат напомнил про риск заразиться COVID-19 из-за большого скопления людей.

"Зря вышли", — отметил парламентарий.

По словам Марченко, не стоит поддаваться провокациям и участвовать в несогласованных митингах в период пандемии. Депутат предложил наказывать подстрекателей лишением свободы сроком до пяти лет.