Грозивший устроить взрыв на незаконной акции в Москве задержан

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали злоумышленника, который угрожал устроить взрыв на несанкционированном мероприятии в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали злоумышленника, который угрожал устроить взрыв на несанкционированном мероприятии в Москве.

Полицейские провели ряд оперативно-разыскных мероприятий и установили личность мужчины в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Злоумышленник сообщил о грядущем взрыве по телефону. Звонившим оказался россиянин 1984 года рождения. Задержанный объяснил полицейским, что угроза взрыва была просто шуткой. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Несмотря на широкую агитацию в социальных сетях и СМИ, незаконные митинги, проходящие в Москве и других городах России, малочисленны. Напомним, что пришедшие на такие мероприятия россияне были заранее предупреждены сотрудниками МВД и представителями власти об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.