Протестный митинг сторонников Навального в Таллине собрал менее 100 человек

Русскоговорящее население эстонской столицы не поддержало акцию в поддержку задержанного блогера.

Митинг сторонников задержанного блогера Алексея Навального в Таллине не нашел отклика у местной русскоговорящей общины. В акции протеста приняли участие лишь несколько десятков человек, которые собрались неподалеку от исторического центра эстонской столицы.

Несколько активистов, вооружившись плакатами, пытались выкрикивать лозунги в поддержку основателя НКО «Фонд борьбы с коррупцией», однако не нашли отклика у собравшихся. Кроме того, мужчина из толпы стал скандировать фразу «Навальный – вор».

Манифестанты находятся в окружении нескольких сотрудников эстонской полиции, которые призывают не нарушать правила социального дистанцирования.

Отметим, что митинг посетил известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий, который в настоящее время проживает в Эстонии.