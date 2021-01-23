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13:43   23 Января 2021
Ближнее зарубежье

Протестный митинг сторонников Навального в Таллине собрал менее 100 человек

Протестный митинг сторонников Навального в Таллине собрал менее 100 человек

Митинг сторонников задержанного блогера Алексея Навального в Таллине не нашел отклика у местной русскоговорящей общины. В акции протеста приняли участие лишь несколько десятков человек, которые собрались неподалеку от исторического центра эстонской столицы.

Несколько активистов, вооружившись плакатами, пытались выкрикивать лозунги в поддержку основателя НКО «Фонд борьбы с коррупцией», однако не нашли отклика у собравшихся. Кроме того, мужчина из толпы стал скандировать фразу «Навальный – вор».

Протестный митинг сторонников Навального в Таллине собрал менее 100 человек

Манифестанты находятся в окружении нескольких сотрудников эстонской полиции, которые призывают не нарушать правила социального дистанцирования.

Отметим, что митинг посетил известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий, который в настоящее время проживает в Эстонии.

 

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#митинг #навальный #артемий троицкий

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