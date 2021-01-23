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13:11   23 Января 2021
Политика

ВСУ разместили новую партию запрещенной бронетехники в жилых районах Донбасса

ВСУ разместили новую партию запрещенной бронетехники в жилых районах Донбасса

ВСУ размещают запрещенную бронетехнику в подконтрольных Украине населенных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отметил, что украинская армия разместила бронетехнику в жилом районе поселка Золотое-1, а также на окраине города Счастье. Он подчеркнул, что эти факты зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия", — рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства республики также напомнил, что своими действиями киевские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер обеспечения перемирия, который предусматривает полный запрет на ведение огня и размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них.

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