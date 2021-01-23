Адвоката Гильманова арестовали на пять суток в Москве

Симоновский суд принял решение об аресте адвоката Мансура Гильманова за неповиновение правоохранителям.

Симоновский суд принял решение об аресте адвоката Мансура Гильманова за неповиновение правоохранителям.

Адвокат Федор Сирош сообщил, что Гильманова задержали в ОВД "Даниловский". Теперь ему назначили административный арест по статье 19.3 КоАП РФ. Глава комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Татьяна Сустина обратилась с заявлением в отдел собственной безопасности полиции после задержания Гильманова.

С ее слов, адвокатское сообщество просит освободить их коллегу. Мансур Гильманов работает вместе с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией", который входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.