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13:08   23 Января 2021
Происшествия

Адвоката Гильманова арестовали на пять суток в Москве

Адвоката Гильманова арестовали на пять суток в Москве

Симоновский суд принял решение об аресте адвоката Мансура Гильманова за неповиновение правоохранителям.

Адвокат Федор Сирош сообщил, что Гильманова задержали в ОВД "Даниловский". Теперь ему назначили административный арест по статье 19.3 КоАП РФ. Глава комиссии по защите профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Подмосковья Татьяна Сустина обратилась с заявлением в отдел собственной безопасности полиции после задержания Гильманова.

С ее слов, адвокатское сообщество просит освободить их коллегу. Мансур Гильманов работает вместе с так называемым "Фондом борьбы с коррупцией", который входит в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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