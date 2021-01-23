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12:53   23 Января 2021
Общество

Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются на полгода

Названы симптомы коронавируса, которые сохраняются на полгода

Примерно 75% переболевших COVID-19 продолжают страдать от его последствий в течение шести месяцев, рассказали ученые из Китая.

Специалисты называют это постковидным синдромом. В России его диагностируют у каждого пятого больного с коронавирусом. Исследователи решили разобраться, что такое затяжной COVID-19 и есть ли от него лечение, передает РИА Новости.

Затяжная форма коронавируса характерна для 76% пациентов, у которых болезнь первоначально диагностировали по ПЦР-тесту. В эксперименте принимали участие более 1 тыс. человек из китайского города Ухань. У 63% сохранялась утомляемость или мышечная слабость, а 26% имели проблемы со сном.

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#последствия #вирус #коронавирус

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