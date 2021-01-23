Глава Крыма намерен пресекать незаконные протесты в республике

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жестко пресекать все провокации в республике. С таким заявлением он выступил на фоне призывов к незаконным акциям протеста 23 января.

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал жестко пресекать все провокации в республике. С таким заявлением он выступил на фоне призывов к незаконным акциям протеста 23 января.

Политик подчеркнул, что правоохранители будут принимать меры административного или даже уголовного характера в отношении тех, кто нарушает общественный порядок. Аксенов обратился к крымчанам и добавил, что действует только в интересах родной страны и любимого полуострова. По его словам, иностранные агенты пытаются создать отрицательный образ происходящего в РФ и раскачивают ситуацию.

"Для всех провокаторов, жуликов, иностранных агентов хочу сказать, что правоохранительные органы будут очень жестко действовать в части наведения порядка", — предупредил глава Крыма.

Сергей Аксенов призвал жителей республики помнить об ответственности за будущее полуострова и России.