В Сети появилось видео, на котором полицейский спасает жизнь митингующему

Сотрудник правоохранительных органов оказал неотложную помощь участнику несанкционированного митинга в Красноярске. Видео было опубликовано в Сети.

Сотрудник правоохранительных органов оказал неотложную помощь участнику несанкционированного митинга в Красноярске. Видео было опубликовано в Сети.

Незаконные акции протеста проходят по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают всех участников о незаконности мероприятия. Во время митинга в Красноярске одному из нарушителей закона стало плохо. Корреспонденты телеканала НТВ опубликовали запись, на которой видно, как полицейский борется за жизнь гражданина.

Сотрудник полиции помогает человеку, которому внезапно стало плохо во время несогласованной акции протеста. Красноярск pic.twitter.com/sA1iIVxrGx — НТВ (@ntvru) January 23, 2021

Митинги, несанкционированные властями, проходят по всей стране в субботу, 23 января. Среди участников во многих городах были отмечены несовершеннолетние — от совсем маленьких детей, которых привели родители, до студентов вузов. Общее число людей, которые вышли на улицы, не превышает 300 человек в разных городах страны, рассказали очевидцы.