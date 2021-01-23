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12:49   23 Января 2021
Общество

В Сети появилось видео, на котором полицейский спасает жизнь митингующему

В Сети появилось видео, на котором полицейский спасает жизнь митингующему

Сотрудник правоохранительных органов оказал неотложную помощь участнику несанкционированного митинга в Красноярске. Видео было опубликовано в Сети.

Незаконные акции протеста проходят по всей стране. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают всех участников о незаконности мероприятия. Во время митинга в Красноярске одному из нарушителей закона стало плохо. Корреспонденты телеканала НТВ опубликовали запись, на которой видно, как полицейский борется за жизнь гражданина.

Митинги, несанкционированные властями, проходят по всей стране в субботу, 23 января. Среди участников во многих городах были отмечены несовершеннолетние — от совсем маленьких детей, которых привели родители, до студентов вузов. Общее число людей, которые вышли на улицы, не превышает 300 человек в разных городах страны, рассказали очевидцы.

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#митинг #красноярск #акции протеста

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