Эксперт перечислил города-лидеры по росту цен на недвижимость

В 2020 году среди российских городов-миллионников недвижимость больше всего подорожала в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске.

В 2020 году среди российских городов-миллионников недвижимость больше всего подорожала в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Об этом сообщил руководитель центра новостроек ФК "Этажи" Сергей Зайцев, его слова передает ТАСС. В Казани средняя стоимость "квадрата" в новостройках увеличилась на 21,6% — до 94 967 рублей. На втором месте с отставанием всего в 0,1% оказалась Северная столица России. В Петербурге цены за год поднялись с 91 714 рублей до 111 387 рублей. Челябинск занял третье место с ростом примерно на 21% — с 45 870 рублей до 55 420 рублей.

В пятерку российских городов по динамике роста стоимости также вошли Краснодар и Волгоград. Причиной повышенного интереса россиян к покупке жилья стала программа льготной ипотеки, обеспечивающая сниженную стоимость кредита.