Умер экс-главнокомандующий Военно-морского флота РФ Громов

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

По его словам, экс-главком российского флота умер в пятницу. В настоящее время определяется место и дата его похорон, добавил Дерябин.

Феликс Громов был командиром крейсеров "Дмитрий Пожарский" и "Адмирал Сенявин". Воинское звание адмирал флота ему было присвоено в 1996 году. До смерти Громов состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.