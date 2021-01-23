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12:41   23 Января 2021
Общество

Умер экс-главнокомандующий Военно-морского флота РФ Громов

Умер экс-главнокомандующий Военно-морского флота РФ Громов

Бывший главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Феликс Громов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

По его словам, экс-главком российского флота умер в пятницу. В настоящее время определяется место и дата его похорон, добавил Дерябин.

Феликс Громов был командиром крейсеров "Дмитрий Пожарский" и "Адмирал Сенявин". Воинское звание адмирал флота ему было присвоено в 1996 году. До смерти Громов состоял в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.

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#флот #вмф рф #громов

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