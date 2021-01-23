Жителей Якутска отправили на незаконную акцию в поддержку Навального в жуткий мороз

Участники незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального в Якутске вышли на улицы в ужасный мороз. В дальневосточном городе термометры показывают минус 51 градус.

Участники незаконного митинга в поддержку блогера Алексея Навального в Якутске вышли на улицы в ужасный мороз. В дальневосточном городе термометры показывают минус 51 градус.

Несанкционированная акция прошла в Якутске 23 января. Несмотря на активную агитацию в интернете, мероприятие не было многолюдным. Очевидцы опубликовали кадры с митинга в соцсетях. на дорогах лежит толстый слой снега, а в воздухе висит ледяной туман. Автор отметил, что фото похожи на кадры из фильма.

Несколько участников акции уже оказались задержаны, их не раз предупреждали о незаконности действий. Сотрудники полиции ради безопасности прохожих арестовывают тех, кто нарушает порядок и устраивают провокации.