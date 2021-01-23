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12:33   23 Января 2021
Общество

Кузнецова рассказала, как используют детей на несогласованной акции во Владивостоке

Кузнецова рассказала, как используют детей на несогласованной акции во Владивостоке

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова назвала "подлостью" использование детей на несогласованных акциях во Владивостоке.

Дети выстроились живой цепью перед митингующими, заявила Кузнецова на своей странице в социальной сети Facebook. Стоя за детскими спинами, участники несанкционированной акции кидают в представителей ОМОН дорожные конусы. Кто эти люди и точно ли они люди, задалась вопросом омбудсмен.

"Теперь я знаю все о человеческой подлости", — подчеркнула Кузнецова.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев написал в своем Telegram-канале, что обещанный мирный протест во Владивостоке обернулся откровенными провокациями. Участники несанкционированного мероприятия нападают на сотрудников правоохранительных органов.

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#дети #кузнецова #несогласованные акции

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