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12:28   23 Января 2021
Экономика

Экономист назвал основания для индексации пенсий работающим пенсионерам

Экономист назвал основания для индексации пенсий работающим пенсионерам

Оснований для возобновления индексации пенсий работающим гражданам несколько, рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Накануне в Госдуму внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим гражданам. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), число работающих пенсионеров составляет около 7,3 млн человек. Законопроект потребует около 71 млрд рублей дополнительных расходов.

Как отметил Беляев в беседе с ФБА "Экономика сегодня", одним из главных оснований для индексации выплат является материальное положение пенсионеров. Кроме того, возврат к индексации пенсий установил бы социальную справедливость, так как работающие пенсионеры часто чувствуют себя в уязвленном положении по сравнению с неработающими гражданами, указал экономист.

Третьим основанием для возобновления индексации Беляев называет увольнения и переход пенсионеров в теневой сектор экономики. По мнению эксперта, индексация помогла бы восполнить нехватку кадров и вернуть пенсионеров на рабочие места.

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#пенсии #экономика россии #индексация #беляев

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