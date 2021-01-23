Ужесточить наказание за вовлечение детей в протесты могут из-за Навального

Депутат Евгений Марченко рассказал, почему написал законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги.

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко рассказал, почему написал законопроект, ужесточающий наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги вплоть до тюремного заключения. Сейчас ответственность за малолетних протестующих фактически лежит на родителях, а не на организаторах митингов — это нужно исправить, полагает парламентарий.

Как стало известно 23 января, Марченко предлагает дополнить действующее законодательство новой нормой — лишением свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в незаконные протесты и до десяти лет за склонение их к организации массовых беспорядков. Инициативу уже поддержали в Верховном суде и Следственном комитете РФ, сообщает РИА Новости.

По словам депутата, необходимость законопроекта возникла во время прошлых митингов, организованных Алексеем Навальным — они проходили в Москве и Санкт-Петербурге после того, как его помощница Любовь Соболь не смогла зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за фальсифицированных подписей, поданных за свое выдвижение.

«Я понял, что такой закон нужен, когда уже были незаконные митинги, в частности, в Петербурге. Было много несовершеннолетних, протесты организовывал Навальный. И тогда я уже увидел, что существует серьезная проблема с этим и дальше эта проблема будет только усугубляться. Организаторы митингов делают ставку именно на несовершеннолетних и будут их целенаправленно, через интернет, обрабатывать, чтобы они выходили на улицу», — рассказал Марченко в комментарии «Политике Сегодня».

По законодательству за участие детей в протестах отвечают родители, отметил депутат. Он напомнил о статье Административного кодекса РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» — как правило, наказание по ней несут родители юных «бунтовщиков», а организаторам митингов удается избежать ответственности.

«Я считаю, что нужно прежде всего ужесточить ответственность для организаторов и их уже сажать в тюрьму за это. Время пришло», — заключил Марченко.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что на протестах во Владивостоке дети выполняют роль «живой цепи», закрывая взрослых от сотрудников ОМОН.