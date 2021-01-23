Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:53   23 Января 2021
Общество

Голикова оценила уровень угрозы "британского" штамма для россиян

Голикова оценила уровень угрозы "британского" штамма для россиян

Перед Новым годом в Россию была завезена новая мутация вируса SARS-CoV-2, выявленная в Великобритании. По данным ученых, этот штамм является более заразным.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова считает, что "британский" вариант коронавируса не несет серьезной угрозы безопасности россиян.

В середине декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм вируса-возбудителя COVID-19. О мутации известно, что она может быть на 70% заразней обычного SARS-CoV-2.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#голикова #штамм #мутация #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров