Голикова оценила уровень угрозы "британского" штамма для россиян

Перед Новым годом в Россию была завезена новая мутация вируса SARS-CoV-2, выявленная в Великобритании. По данным ученых, этот штамм является более заразным.

Перед Новым годом в Россию была завезена новая мутация вируса SARS-CoV-2, выявленная в Великобритании. По данным ученых, этот штамм является более заразным.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова считает, что "британский" вариант коронавируса не несет серьезной угрозы безопасности россиян.

В середине декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм вируса-возбудителя COVID-19. О мутации известно, что она может быть на 70% заразней обычного SARS-CoV-2.