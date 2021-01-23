Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:49   23 Января 2021
Происшествия

Российский военный погиб в ДТП с грузовым прицепом в Армении

Российский военный погиб в ДТП с грузовым прицепом в Армении

Военнослужащий стал жертвой аварии в городе Гюмри. В настоящее время проводится проверка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на объездной дороге. По предварительным данным, 23 января около 5:30 по московскому времени военнослужащий-контрактник, находившийся в отпуске, не справился с управлением своего автомобиля, что привело к столкновению с припаркованным в неположенном месте на обочине грузовым прицепом.

В результате аварии автомобиль загорелся. Военнослужащий погиб на месте от несовместимых с жизнью травм.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #дтп #армения #военный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров