Митингующие кинули в силовиков дымовую шашку на площади Ленина в Чите

Провокаторы бросили в сотрудников ОМОН дымовую шашку во время несогласованного митинга на площади Ленина в Чите. Никто из правоохранителей не пострадал.

Провокаторы бросили в сотрудников ОМОН дымовую шашку во время несогласованного митинга на площади Ленина в Чите. Никто из правоохранителей не пострадал.

Полицейские при этом дали время собравшимся разойтись, однако горожане, несмотря на призывы, продолжили митинговать. Позже к площади прибыло подкрепление из ОМОН и двух автобусов с полицейскими. В итоге людей начали разгонять. По словам очевидцев, протест в Чите решили провести у детского ледового городка. Граждане, не участвующие в незаконной акции, пришли туда утром.

Еще один случай провокации произошел во Владивостоке, где мужчина набросился на стража порядка во время разгона демонстрантов. Таким образом, уверены в соцсетях, митингующие попытаются обвинить полицейских в "побоях". При этом полиция не применяет силу без необходимости. Силовики защищают прохожих от провокаций, которые устраивают митингующие.