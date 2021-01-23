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11:25   23 Января 2021
Общество

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов в лотерею

Американец сорвал джекпот и выиграл миллиард долларов в лотерею

Неизвестный приобрел билет лотереи Mega Millions в американском штате Мичиган и выиграл один миллиард долларов, сообщили организаторы.

Билет оказался единственным, где совпали все шесть номеров, выпавших 22 января, — белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой "мега-шар" 24.

Разыгранный джекпот не побил рекорд Mega Millions 2018 года, тогда выигрыш составит 1,5 млрд долларов. В лотерее в Южной Каролине выиграла женщина, которая пожелала остаться неизвестной, передает РИА Новости.

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#билет #лотерея #джекпот

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