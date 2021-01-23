11:17 23 Января 2021Происшествия
СК завел дело о призывах к массовым беспорядкам в Новосибирской области
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым общественным беспорядкам.
Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым общественным беспорядкам.
Решение регионального СК РФ опубликовано на официальном портале ведомства.
По словам источника в Следственном комитете, оперативники установили, что выйти на улицы и учинить беспорядки призывал 20-летний житель Новосибирска. Сейчас молодого человека задержали, он дает признательные показания.