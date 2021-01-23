СК завел дело о призывах к массовым беспорядкам в Новосибирской области

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым общественным беспорядкам.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту призывов к массовым общественным беспорядкам.

Решение регионального СК РФ опубликовано на официальном портале ведомства.

По словам источника в Следственном комитете, оперативники установили, что выйти на улицы и учинить беспорядки призывал 20-летний житель Новосибирска. Сейчас молодого человека задержали, он дает признательные показания.