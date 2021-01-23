В Госдуме РФ объяснили, почему в протестах во Владивостоке участвуют дети

В Приморском крае на несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального 23 января вышли несовершеннолетние — они стоят «живой цепью».

Во Владивостоке на несанкционированные протесты в поддержку Алексея Навального 23 января вышли дети — они стоят «живой цепью», сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«Теперь я знаю все о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?», — написала детский омбудсмен в Facebook.

Тем временем незаконные митинги во Владивостоке перерастают в беспорядки с участием несовершеннолетних. На видео с места событий видны провокации протестующих в отношении полиции.

На выполняющих свою работу сотрудников правоохранительных органов, ведущих себя более чем сдержанно, нападают отдельные граждане. Как видно на фотографиях, подавляющая часть митингующих — подростки.

Депутат Госдумы РФ Евгений Марченко связывает участие подростков в протестах во Владивостоке с намеренной агитацией организаторов митингов в интернете — особенно «успешно» информационная работа велась в соцсети TikTok, наиболее популярной среди подростков.

«Их обманули. Велась сознательная работа в интернете, в соцсетях, в TikTok для того, чтобы их вытащить на улицу на незаконные митинги. Я как раз разработал законопроект, чтобы этих вещей больше не было, чтобы организаторы незаконных митингов, которые хотят вовлекать в это несовершеннолетних, отвечали уже по уголовному кодексу», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».

Ранее Марченко предложил законопроект о лишении свободы до пяти лет за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и до десяти лет — за склонение к организации массовых беспорядков. Инициативу концептуально поддержали Следственный комитет РФ и Верховный суд, сообщало РИА Новости.