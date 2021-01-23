В России заболел коронавирусом еще 20 921 человек

Российские медицинские специалисты выявили за минувшие сутки 20 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Российские медицинские специалисты выявили за минувшие сутки 20 921 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Заболевание подтвердили во всех 85 регионах страны. Примечательно, что 11,2% из новых случаев не проявляли характерных симптомов инфекции. Врачи также подтвердили 559 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. При этом 27 779 россиян были выписаны из больниц после успешного прохождения лечения. Всего с начала пандемии COVID-19 в России зарегистрировали 3 698 273 случая коронавируса, из них 3 109 315 человек уже выздоровели.