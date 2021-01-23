Окончательное решение о блокировке аккаунтов Трампа в Facebook еще не принято

Руководство социальной сети Facebook обратилось в независимый совет по надзору для принятия окончательного решения о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Руководство социальной сети Facebook обратилось в независимый совет по надзору для принятия окончательного решения о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Этот орган занимается принятием решений о модерации контента в социальной сети Facebook. В частности, рассмотрение апелляций в отношении заблокированного или удаленного контента входит в их обязанности.

Руководство интернет-платформы уже заявило о надежде на положительное решение комитета о пожизненной блокировке аккаунтов Трампа в социальной сети. По мнению компании, республиканец использовал Facebook для "подстрекательства к мятежам" в Вашингтоне.