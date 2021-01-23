Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:08   23 Января 2021
Политика

Окончательное решение о блокировке аккаунтов Трампа в Facebook еще не принято

Окончательное решение о блокировке аккаунтов Трампа в Facebook еще не принято

Руководство социальной сети Facebook обратилось в независимый совет по надзору для принятия окончательного решения о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

Этот орган занимается принятием решений о модерации контента в социальной сети Facebook. В частности, рассмотрение апелляций в отношении заблокированного или удаленного контента входит в их обязанности.

Руководство интернет-платформы уже заявило о надежде на положительное решение комитета о пожизненной блокировке аккаунтов Трампа в социальной сети. По мнению компании, республиканец использовал Facebook для "подстрекательства к мятежам" в Вашингтоне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #facebook #блокировка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров