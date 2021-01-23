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11:03   23 Января 2021
Политика

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" скоро может появиться на Украине. Заявку о регистрации подала фармакологическая компания "АО "Биолек".

Организация обратилась в Москву через украинское министерство здравоохранения. Такую информацию сообщили в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Незалежной. Пока материалы для проведения экспертизы не были предоставлены.

Если компания передаст регистрационное досье, то исследование проведут в установленные законодательством сроки, уточнили в ГЭЦ. Оно может длиться от недели до 210 дней.

Ранее официальный Киев не раз заявлял, что никогда не закупит российский препарат от коронавируса. Украина намеревалась ждать разработок других стран.

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#украина #вакцина #Спутник V

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