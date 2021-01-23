Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" скоро может появиться на Украине. Заявку о регистрации подала фармакологическая компания "АО "Биолек".

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" скоро может появиться на Украине. Заявку о регистрации подала фармакологическая компания "АО "Биолек".

Организация обратилась в Москву через украинское министерство здравоохранения. Такую информацию сообщили в Государственном экспертном центре (ГЭЦ) Незалежной. Пока материалы для проведения экспертизы не были предоставлены.

Если компания передаст регистрационное досье, то исследование проведут в установленные законодательством сроки, уточнили в ГЭЦ. Оно может длиться от недели до 210 дней.

Ранее официальный Киев не раз заявлял, что никогда не закупит российский препарат от коронавируса. Украина намеревалась ждать разработок других стран.