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10:44   23 Января 2021
Экономика

Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Дочерним предприятиям ОПК станут доступны кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее такие кредиты могли получить исключительно материнские компании.

Предоставлять займы на весь период реализации проекта будет корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ряд российских банков, сообщает пресс-служба кабмина. При обращении в организацию минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, а ставка – от 5% годовых. На данные условия могут рассчитывать предприятия, которые планируют проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. Другие банки при этом могут устанавливать собственные условия кредитования.

Данный механизм позволит обеспечить компании долгосрочным финансированием, а также поможет достичь целей ОПК по диверсификации производства.

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#опк #кабмин #льготное кредитование

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