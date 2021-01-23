Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Дочерним предприятиям ОПК станут доступны кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Дочерним предприятиям ОПК станут доступны кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее такие кредиты могли получить исключительно материнские компании.

Предоставлять займы на весь период реализации проекта будет корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ряд российских банков, сообщает пресс-служба кабмина. При обращении в организацию минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, а ставка – от 5% годовых. На данные условия могут рассчитывать предприятия, которые планируют проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. Другие банки при этом могут устанавливать собственные условия кредитования.

Данный механизм позволит обеспечить компании долгосрочным финансированием, а также поможет достичь целей ОПК по диверсификации производства.