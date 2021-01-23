Акция сторонников Навального в Чите собрала только 300 человек
Шествие на площади Ленина устроили около 300 горожан, сообщают СМИ. По словам очевидцев, за ходом митинга следили правоохранители, которые просили граждан разойтись по домам.
В связи с распространением в Интернете и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января присутствие на данных протестах может грозить ответственностью в соответствии с законом.
Ранее Федеральная служба исполнения требовала ареста основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального сроком на один месяц. По данным УФСИН России по г. Москва, на блогера возложили обязанность регистрироваться в органах ФСИН не реже двух раз в месяц в установленные инспекцией дни. Навальный прилетел в Россию 17 января. Его задержали за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше".