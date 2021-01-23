Шествие на площади Ленина устроили около 300 горожан, сообщают СМИ. По словам очевидцев, за ходом митинга следили правоохранители, которые просили граждан разойтись по домам.

Шествие на площади Ленина устроили около 300 горожан, сообщают СМИ. По словам очевидцев, за ходом митинга следили правоохранители, которые просили граждан разойтись по домам.

В связи с распространением в Интернете и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января присутствие на данных протестах может грозить ответственностью в соответствии с законом.

Ранее Федеральная служба исполнения требовала ареста основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального сроком на один месяц. По данным УФСИН России по г. Москва, на блогера возложили обязанность регистрироваться в органах ФСИН не реже двух раз в месяц в установленные инспекцией дни. Навальный прилетел в Россию 17 января. Его задержали за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше".