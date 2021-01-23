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10:33   23 Января 2021
Общество

Незаконный митинг в поддержку Навального в Новосибирске собрал крайне мало людей

Незаконный митинг в поддержку Навального в Новосибирске собрал крайне мало людей

Количество участников незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального в Новосибирске оказалось небольшим. Митинг начался утром 23 января.

На место прибыли полицейские и сотрудники ДПС. С помощью громкоговорителей они сообщают собравшимся о незаконности мероприятия и просят их разойтись.

Алексей Навальный приехал в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". Блогера отправили под арест на 30 суток. Дальнейшую меру пресечения изберет суд.

Сторонники основателя ФБК (признан иноагентов в РФ) активно призывали выйти на митинги 23 января. Организаторы акций не раз получали предупреждения о незаконности своих действий.

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#митинг #акция #навальный

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