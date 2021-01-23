Около 500 приморцев приняли участие в несогласованном митинге

Власти Приморья сообщили, что в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального приняли участие около 500 человек.

Власти Приморья сообщили, что в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального приняли участие около 500 человек.

Несогласованное с администрацией протестное мероприятие началось во Владивостоке.

Накануне столичная полиция обратилась к гражданам с призывом не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных публичных мероприятиях 23 января. С аналогичными призывами к россиянам обратились правоохранители других регионов России.