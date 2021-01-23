Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:12   23 Января 2021
Политика

МИД Венгрии исключил влияние резолюции по Навальному на отношения с Россией

МИД Венгрии исключил влияние резолюции по Навальному на отношения с Россией

Резолюция Европарламента, принятая по ситуации с основателем ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексеем Навальным, не повлияет на отношения Москвы и Будапешта, заявил МИД Венгрии.

Принятое Европарламентом решение не окажет влияния на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны, подчеркнул глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, вопрос задержания Навального не был частью повестки его недавнего визита в Москву. Существуют крайне важные темы, которые требуют обсуждения на двустороннем уровне, отметил венгерский политик и добавил, что внутренние дела РФ не входят в эту повестку.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров поддержал сотрудничество с Венгрией по вакцине против коронавируса "Спутник V", сообщает "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #навальный #венгрия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров