Власти Украины определили сроки снижения тарифов на газ

Новые тарифы на газ на Украине установлены с 1 февраля 2021 года. Стоимость энергоресурса для населения страны снизится на 30%.

Новые тарифы на газ на Украине установлены с 1 февраля 2021 года. Стоимость энергоресурса для населения страны снизится на 30%.

Таким образом, цена на газ для жителей Украины составит 6 999 гривен (примерно 250 долларов) за одну тысячу кубометров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, данное ограничение будет действовать до завершения отопительного сезона в стране. Так, платежные квитанции для украинских граждан окажутся ниже на 500 гривен или 18 долларов. Выплата субсидий при этом будет производиться в полном объеме, отметил премьер-министр.

В конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обещал гражданам страны сокращение тарифов почти на 50%. Однако с 1 января 2021 года тарифы оказались увеличены до 9 600 гривен (около 342 долларов) за одну тысячу кубометров. Это спровоцировало акции протеста в украинских городах.