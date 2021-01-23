Трамп уже в Telegram: США уходят в российские соцсети из-за цензуры Facebook

В России уличили американские соцсети в цензуре раньше, чем жители США, и приняли нужные законы.

Российские соцсети становятся оплотом свободы слова, пока американские интернет-гиганты переживают кризис цензуры. Дональд Трамп-младший, сын экс-президента США, окончательно ушел в мессенджер Telegram и призвал пользователей «держаться подальше от большой тройки» Facebook, Istagram и Twitter.

«Большие технологии вышли из-под контроля, и ясно, что многие из вас хотели бы общаться на платформе, которая не душит свободу слова — я вас услышал. Теперь я владею этим каналом и буду публиковать оригинальный контент для вас, ребята», — заявил Трамп-младший в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Цензура и шпионаж

В начале января Facebook и Twitter у себя на родине оказались в опале из-за откровенной политической цензуры. Корпорации поддерживали на выборах в США Демократическую партию, а республиканца Дональда Трампа видеть «у руля» не желали — ранее тот обещал проверить крупные IT-компании на предмет монополизации рынка.

После штурма капитолия сторонниками Трампа 6 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт бывшего президента Штатов, а до этого его записи долгое время помечались предупреждением «неверная информация». Facebook и Instagram начали удалять любые посты, в которых содержится фраза 'stop the steal' («остановите кражу» голосов) — это лозунг республиканских избирателей, не согласных с победой демократов на выборах.

Тенденция удручающая: IT-гиганты фактически установили информационную диктатуру, не говоря уже о других проблемах «власти корпораций» вроде тщательного сбора пользовательских данных.

Так мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, недавно установил новые «правила конфиденциальности», возмутившие пользователей. По утверждению создателя Telegram Павла Дурова, WhatsApp «постоянно используется в качестве троянского коня» и следит за личной перепиской, а Facebook участвовал «в программах шпионажа» уже давно.

Но то, что в США заметили лишь после наглого вмешательства Facebook и Twitter в политику, в России отметили уже давно. И даже приняли соответствующую законодательную базу.

Запрещено запрещать российские СМИ

23 декабря Госдума РФ окончательно приняла законопроект, позволяющий блокировать иностранные интернет-платформы за цензуру российских СМИ. Проблема назревшая — ранее мы писали о систематических и беспричинных блокировках русскоязычных СМИ.

Вопрос неограниченной власти интернет-платформ из США поднимался российскими властями уже давно — в этом смысле Россия буквально предугадала общемировой тренд. После судиться с Facebook начала ирландская Комиссия по защите данных — главный регулятор интернета в Евросоюзе, европейский аналог Роскомнадзора. Позже претензии к корпорации предъявили и власти Австралии.

В Америке же интернет-корпорации буквально стали второй, если не первой, властью. Но правящая Демократическая партия США не будет ограничивать полномочия Twitter и Facebook, блокировавших даже действующего президента, объясняет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Раньше нельзя было представить, чтобы американские компании ограничивали в высказываниях президента страны, в которой у них находятся штаб-квартиры. В России закон [против цензуры, — прим.ред.] уже принят, в Европе идет процесс принятия подобных законов, в Америке этого не будет. Ограничить корпорации могут только демократы, а соцсети именно их и поддерживали на выборах. Очевидно, что Facebook и Twitter поддерживают Джо Байдена», — рассказал Зыков в комментарии «Политике Сегодня».

В начале января аудитория российского Telegram превысила 500 миллионов пользователей — 90 миллионов пришли после того, как Facebook и Twitter начали цензурировать контент по политическим мотивам, а WhatsApp обновил правила. По мнению Зыкова, отечественные соцсети могут стать альтернативой для американцев, недовольных действиями IT-корпораций в США.

«Российским соцсетям нужно сделать что-то, чтобы показать свою площадку жителям Америки. Они не в курсе про ВКонтакте, а он в разы удобнее и функциональнее чем Twitter и Facebook. Если обратить внимание американской общественности и показать, что российские площадки не занимаются цензурированием, для них это будет нечто новое», — заключил Зыков.

Ранее Facebook объявил умершей пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко, несмотря на то, что она жива. На официальной странице Натальи Эйсмонт администрация соцсети указала — «Светлая память».