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9:59   23 Января 2021
Политика

Американские СМИ раскрыли план Трампа по отмене результатов выборов

Американские СМИ раскрыли план Трампа по отмене результатов выборов

Экс-президент США Дональд Трамп в последние недели пребывания на своем посту планировал сменить главу Минюста для признания недействительными результатов выборов в штате Джорджия.

Он рассматривал возможность уволить исполняющего обязанности министра юстиции Джеффа Розена и назначить на его место главу администрации Соединенных Штатов Джеффри Кларка, говорится в статье The New York Times.

Бывший глава Белого дома хотел использовать Минюст США, чтобы заставить конгрессменов Джорджии отменить итоги президентских выборов в штате. Однако несколько ключевых сотрудников ведомства дали понять, что уйдут в отставку в случае увольнения Розена, и Трамп отказался от своего плана.

Ранее экс-глава США заявил, что найдет себе новое занятие после окончания президентского срока, передает "360".

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