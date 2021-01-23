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9:50   23 Января 2021
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинее в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 36,6 км недалеко от города Финшхафена. Очаг находился на глубине 29,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Папуа — Новая Гвинея расположена в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, растянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии.

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