Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинее в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинее в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков зафиксировали в 36,6 км недалеко от города Финшхафена. Очаг находился на глубине 29,3 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Папуа — Новая Гвинея расположена в зоне так называемого тихоокеанского огненного кольца. Оно образуется цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, растянувшихся от берегов Мексики до Новой Зеландии.