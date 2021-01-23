Четырех фигурантов дела "русской мафии" освободили в Испании

Испанский суд принял решение освободить четырех фигурантов дела "русской мафии", которые находились в заключении, сообщили в Высшем суде Валенсии.

Испанский суд принял решение освободить четырех фигурантов дела "русской мафии", которые находились в заключении, сообщили в Высшем суде Валенсии.

Нацполиция Испании в декабре 2020 года объявила о проведении крупнейшей за последние годы операции против "русской мафии". Тогда задержали 23 человека, которых подозревали в отмывании денег преступных группировок через покупку недвижимости.

Большинство из них полиция отпустила сразу. Однако под стражей остались четверо, в том числе адвокат Алексей Широков. По версии СМИ, он играл важную роль в организации преступной деятельности, так как располагал личными контактами в полиции, администрации и чиновничьей среде.