9:25 23 Января 2021Политика
Новый глава Пентагона высказался о приверженности НАТО
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Глава оборонного ведомства отметил высокую важность Альянса для Соединенных Штатов. Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся миссии в Афганистане и Ираке.
"Этот звонок был его первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов", — рассказали в пресс-службе Пентагона.
Они также условились провести дополнительные переговоры в ближайшее время. Остин добавил, что с нетерпением ждет развития прочных рабочих взаимоотношений со Столтенбергом.