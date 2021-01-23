Новый глава Пентагона высказался о приверженности НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава оборонного ведомства отметил высокую важность Альянса для Соединенных Штатов. Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся миссии в Афганистане и Ираке.

"Этот звонок был его первым звонком иностранному лидеру в качестве министра обороны, и он подчеркивал важность альянса НАТО для Соединенных Штатов", — рассказали в пресс-службе Пентагона.

Они также условились провести дополнительные переговоры в ближайшее время. Остин добавил, что с нетерпением ждет развития прочных рабочих взаимоотношений со Столтенбергом.