Медики назвали самую опасную мутацию COVID-19

Наиболее опасную мутацию коронавируса нового типа назвал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Наиболее опасную мутацию коронавируса нового типа назвал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Опасность мутации COVID-19 заключается в появлении устойчивости к иммунной защите человека. Вирус может стать более заразным и одновременно с этим более устойчивым.

"Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител", — пояснил медик в интервью "Вечерней Москве".

По мнению специалиста, наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что для заболевания достаточно будет единичного контакта с носителем. В таком случае вирус станет "диким" и избавиться от него будет практически невозможно.