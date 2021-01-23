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8:58   23 Января 2021
Общество

Уголовное наказание за вовлечение детей в незаконные акции может появиться в РФ

Уголовное наказание за вовлечение детей в незаконные акции может появиться в РФ

Законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, предусматривающий уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста поддержали в СК РФ и суде.

Согласно законопроекту вместо административной ответственности ввести уголовное наказание сроком до пяти лет колонии за вовлечение детей в несанкционированные акции. За склонение подростков к массовым беспорядкам законопроект вводит уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы. Об этом пишет РИА Новости.

Следственный комитет концептуально поддержал законопроект. Сообщается, что наказание вводится из-за роста опасности, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности.

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#суд #ск #тюрьма

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