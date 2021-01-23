Работающие по патентам иностранцы принесли в бюджет РФ 43,5 млрд рублей

Иностранцы, работающие в РФ по трудовым патентам, перечислили в региональные бюджеты за 11 месяцев прошлого года 43,5 млрд рублей.

Иностранцы, работающие в РФ по трудовым патентам, перечислили в региональные бюджеты за 11 месяцев прошлого года 43,5 млрд рублей.

Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на информацию МВД России. За весь 2018 год итоговая сумма составила 57 млрд рублей. В ведомстве сообщили, что количество трудовых мигрантов в стране снизилось из-за пандемии коронавируса.

"За 11 месяцев 2020 года было оформлено чуть более 1 млн патентов", – уточнили в МВД.

За позапрошлый год патенты для работы получили свыше 1,7 млн мигрантов. Согласно информации Министерства внутренних дел, число поставленных на учет иностранцев за прошлый год сократилось вдвое - с 19,5 млн до 9,8 млн.