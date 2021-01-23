Поклонская выразила готовность показать Кравчуку Крым

Зампредседателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская ответила первому президенту Украины Леониду Кравчуку, заявившему о желании побывать в Крыму.

Зампредседателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская ответила первому президенту Украины Леониду Кравчуку, заявившему о желании побывать в Крыму.

Депутат в беседе с РИА Новости подчеркнула, что готова показать представителю Киева на переговорах по Донбассу Крым, а также сопроводить его на протяжении поездки и ответить на интересующие вопросы.

Визит политика будет возможен в случае, если он наберется политического мужества и согласует посещение с российской стороной. Поклонская отметила, что относится с уважением к его возрасту и политическому опыту, и поэтому с удовольствием встретится с ним.

Парламентарий заявила, что в первую очередь показала бы Кравчуку пересохший от действий Украины Северо-Крымский канал. После этого она организовала бы встречу с крымчанами и отвела бы в школу, где дети учатся на украинском и крымско-татарском языках.