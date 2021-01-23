Жители Владивостока не поддержали организаторов незаконного митинга
Организаторы незаконной акции не смогли устроить масштабный митинг во Владивостоке. Местные жители их не поддержали.
На несанкционированную акцию вышли около 500-800 человек. Сотрудники правоохранительных органов вежливо напоминали им через громкоговоритель, что организаторы мероприятия не согласовали его с властями города, а потому оно является незаконным.
Власти Владивостока отказали в проведении акции в связи с пандемией коронавируса, чтобы граждане не рисковали своим здоровьем. Полиция ранее предупреждала об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.
Блогер Алексей Навальный в настоящее время находится в СИЗО. Он был задержан после прилета из Германии за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". В положенные даты он не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Его условный срок в связи с этим могут заменить на реальный.