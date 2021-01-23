Жители Владивостока не поддержали организаторов незаконного митинга

Организаторы незаконной акции не смогли устроить масштабный митинг во Владивостоке. Местные жители их не поддержали.

Организаторы незаконной акции не смогли устроить масштабный митинг во Владивостоке. Местные жители их не поддержали.

На несанкционированную акцию вышли около 500-800 человек. Сотрудники правоохранительных органов вежливо напоминали им через громкоговоритель, что организаторы мероприятия не согласовали его с властями города, а потому оно является незаконным.

Власти Владивостока отказали в проведении акции в связи с пандемией коронавируса, чтобы граждане не рисковали своим здоровьем. Полиция ранее предупреждала об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции.

Блогер Алексей Навальный в настоящее время находится в СИЗО. Он был задержан после прилета из Германии за нарушение условий наказания по делу "Ив Роше". В положенные даты он не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. Его условный срок в связи с этим могут заменить на реальный.