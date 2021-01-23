ВОЗ назвала причины роста летальности среди пациентов с COVID-19 в Британии

Летальность пациентов с коронавирусом может увеличиваться не из-за нового штамма вируса, а из-за перегрузки системы здравоохранения.

Летальность пациентов с коронавирусом может увеличиваться не из-за нового штамма вируса, а из-за перегрузки системы здравоохранения.

Так эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове прокомментировала заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о большей летальности нового штамма коронавируса. Она отметила, что важно учитывать причины приводящие к росту смертности.

Повышение числа заболевших приводит к увеличению числа госпитализаций, что в свою очередь приводит к росту смертности среди пациентов с COVID-19. Эксперт отметила, что важно остановить распространение коронавируса вне зависимости от его изменений.